Нганну не считает Джонса лучшим тяжеловеосм в истории и хочет с ним подраться: «Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя»

Фрэнсис Нганну не считает Джона Джонса лучшим тяжеловесом в истории UFC.

«Вы не можете отрицать то, чего Джон добился в тяжелом весе. Но лично я не могу считать его лучшим тяжеловесом всех времен. Да бросьте, ребята.

Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя. Это был бы хороший поединок для нас», – сказал чемпион PFL Фрэнсис Нганну .

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