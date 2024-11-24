Нганну не считает Джонса лучшим тяжеловеосм в истории и хочет с ним подраться: «Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя»
Фрэнсис Нганну не считает Джона Джонса лучшим тяжеловесом в истории UFC.
«Вы не можете отрицать то, чего Джон добился в тяжелом весе. Но лично я не могу считать его лучшим тяжеловесом всех времен. Да бросьте, ребята.
Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя. Это был бы хороший поединок для нас», – сказал чемпион PFL Фрэнсис Нганну.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TMZ
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