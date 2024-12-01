Нганну намекнул на бой с Джонсом: «Есть только один правильный бой, который умножит твои благословения»

Фрэнсис Нганну намекнул Джону Джонсу на поединок.

«Благословения заставляют ненавистников чувствовать себя неуютно, но они не могут этого изменить. Есть только один бой, правильный бой, который умножит твои благословения», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну , оставив хэштег #NgannouVSJones.

Джонс ответил подписчику: «Называй меня уткой, но Аспиналл проиграет в течение двух-трех боев»

Нганну не считает Джонса лучшим тяжеловеcом в истории и хочет с ним подраться: «Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя»