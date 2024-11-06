«Подрался с рецидивистом, который ударился головой о землю и поломал лицевые кости». Иван Емельяненко 24 ноября предстанет перед судом по делу об избиении
Иван Емельяненко избил рецидивиста и предстанет перед судом 24 ноября.
«У него состоялся конфликт с рецидивистом, в результате которого состоялась драка. Будучи человеком подготовленным, Иван Емельяненко вырубил его. Этот рецидивист ударился головой о землю и поломал лицевые кости.
Сейчас идет судебное разбирательство. В перспективе, конечно, это особо тяжкие повреждения. Но есть очень много обстоятельств. Например, у Ивана Емельяненко опекунство над ребенком. Характеризуется положительно. Занимаемся, чем только можем, ему помогаем. На 24 ноября назначен суд», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: телеграмм-канал «Ушатайка»
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