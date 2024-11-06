«Подрался с рецидивистом, который ударился головой о землю и поломал лицевые кости». Иван Емельяненко 24 ноября предстанет перед судом по делу об избиении

Иван Емельяненко избил рецидивиста и предстанет перед судом 24 ноября.

«У него состоялся конфликт с рецидивистом, в результате которого состоялась драка. Будучи человеком подготовленным, Иван Емельяненко вырубил его. Этот рецидивист ударился головой о землю и поломал лицевые кости.

Сейчас идет судебное разбирательство. В перспективе, конечно, это особо тяжкие повреждения. Но есть очень много обстоятельств. Например, у Ивана Емельяненко опекунство над ребенком. Характеризуется положительно. Занимаемся, чем только можем, ему помогаем. На 24 ноября назначен суд», – сказал промоутер Владимир Хрюнов .

Третий брат Емельяненко странно дебютировал в MMA: отправил соперника в нокдаун, но закончил с разбитым лицом