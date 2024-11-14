Менеджер Шары Буллета: «Мы дали согласие на бой с Майклом Пейджем»

Шарабутдин Магомедов может подраться с Майклом Пейджем в Саудовской Аравии.

«Шара проведет следующий бой 1 февраля в Саудовской Аравии. Мы дали согласие на бой против Пейджа », – сказал менеджер средневеса UFC Шарабутдина Магомедова Ризван Магомедов.

В последний раз Шара Буллет дрался в октябре-2024, когда нокаутировал Армена Петросяна. Пейдж – полусредневес UFC, проигравший Иэну Гэрри в июне-2024.

Шара Буллет готов драться с Костой и Пейджем: «Больше хочу бой с Майклом, Пауло – нестабильный, может не выйти. Не хочу себе праздник портить»