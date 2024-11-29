Официально: Немков подерется с Делией 25 января на турнире Road to Dubai

Вадим Немков подерется с Анте Делией в ОАЭ.

25 января в Дубае состоится турнир Road to Dubai, в главном карде которого пройдет поединок в тяжелом весе между Вадимом Немковым и Анте Делией.

Немков в последний раз дрался в феврале-2024, когда задушил Бруно Каппеллозу. Делия не дрался с апреля-2024, когда его нокаутировал Валентин Молдавский.

Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»

Немков – о будущем в PFL: «Важно, с какой периодичностью я буду драться. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Готов биться трижды в год»