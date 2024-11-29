Финал сезона PFL-2024: Хизриев против Лауфнейна, Мусаев против Умалатова и другие бои
29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финал сезона 2024 года в промоушене PFL. В главном событии турнира состоится поединок за титул в полулегком весе между Бренданом Лауфнейном (29-5) и Тимуром Хизриевым (17-0).
В соглавном бою Тайла Сантос (22-3) подерется с Дакотой Дитчевой (13-0) за титул в наилегчайшем весе.
Другие бои главного карда:
Импа Касанганай (18-4) − Довлетджан Ягшимурадов (24-7-1);
Шамиль Мусаев (17-0-1) − Магомед Умалатов (17-0);
Брент Примус (15-3) − Гаджи Рабаданов (23-4-1);
Денис Гольцов (35-8) − Олег Попов (19-1).
Начало турнира в 19:00 по мск, трансляцию проведет Окко.
Взвешивание финал сезона PFL-2024: Хизриев легче Лауфнейна, Мусаев тяжелее Умалатова
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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