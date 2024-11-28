Финал сезона PFL-2024: Лауфнейн − Хизриев, Мусаев − Умалатов
29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финал сезона 2024 года в промоушене PFL. В главном событии турнира состоится поединок за титул в полулегком весе между Бренданом Лауфнейном и Тимуром Хизриевым.
В соглавном бою Тайла Сантос подерется с Дакотой Дитчевой за титул в наилегчайшем весе.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
Брендан Лайфнен (65,7 кг) − Тимур Хизриев (65,6 кг);
Тайла Сантос (56,7 кг) − Дакота Дитчева (56,7 кг);
Импа Касанганай (92,8 кг) − Довлетджан Ягшимурадов (92,6 кг);
Шамиль Мусаев (77 кг) − Магомед Умалатов (76,6 кг);
Брент Примус (69,9 кг) − Гаджи Рабаданов (70,3 кг);
Денис Гольцов (111,5 кг) − Олег Попов (112,9 кг).
Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»
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