Финал сезона PFL-2024: Лауфнейн − Хизриев, Мусаев − Умалатов

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финал сезона 2024 года в промоушене PFL. В главном событии турнира состоится поединок за титул в полулегком весе между Бренданом Лауфнейном и Тимуром Хизриевым.

В соглавном бою Тайла Сантос подерется с Дакотой Дитчевой за титул в наилегчайшем весе.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Брендан Лайфнен (65,7 кг) − Тимур Хизриев (65,6 кг);

Тайла Сантос (56,7 кг) − Дакота Дитчева (56,7 кг);

Импа Касанганай (92,8 кг) − Довлетджан Ягшимурадов (92,6 кг);

Шамиль Мусаев (77 кг) − Магомед Умалатов (76,6 кг);

Брент Примус (69,9 кг) − Гаджи Рабаданов (70,3 кг);

Денис Гольцов (111,5 кг) − Олег Попов (112,9 кг).

Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»