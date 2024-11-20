Нганну − о бое с Джейка Полом по правилам ММА: «Только если он не возьмет с собой Логана»
Фрэнсис Нганну заявил, что не хочет драться с Джейком Полом по правилам ММА.
«Бой с Джейком Полом по правилам ММА? Нет-нет-нет, не говорите глупостей. Может, если только он не возьмет с собой брата. Проявите ко мне немного уважения», − сказал обладатель титула PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.
Уайт – о Нганну: «Фрэнсис ушел от нас в безнадежно тупую PFL, где ему не нужно нихрена не с кем драться»
Фрэнсис Нганну: «В следующий раз, когда я увижу Пола, он получит две или три пощечины»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TMZ Sports
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