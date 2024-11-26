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Дос Аньос поддержал Конора: «Хоть у нас разногласия, но я надеюсь, что его жизнь наладится»

Рафаэль дос Аньос поддержал Конора Макгрегора после обвинительного приговора.

«У меня есть разногласия с этим парнем. Но я надеюсь, что его жизнь наладится и он начнет принимать хорошие решения», − написал в соцсетях боец UFC Рафаэль дос Аньос.

Конор − про обвинительный вердикт в деле о сексуальном насилии: «Шесть лет назад я совершил ошибку, но все было по обоюдному согласию»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Рафаэля дос Аньоса
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