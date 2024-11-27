Конора признали виновным в насилии во время секса, но он получит только штраф без тюрьмы. Это как?

Разбор Игоря Сергеева.

Присяжные на гражданском процессе в Верховном суде Ирландии пришли к выводу, что Конор Макгрегор напал на женщину, которая обвинила его в изнасиловании в отеле Дублина в декабре-2018.

Макгрегору предписано выплатить €248 603 в качестве возмещения ущерба Никите Хэнд, известной как Никита Ни Лаймхин. Другого ответчика, обвиняемого в нападении, друга Конора Джеймса Лоуренса, признали невиновным.

Важно понимать, что Конор признан виновным по гражданскому иску, то есть его не могли привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму.

Штраф за изнасилование? Это вообще как?

Сначала версии сторон, которые легли в основу судебного разбирательства.

Сторона Хэнд : в декабре-2018 она подверглась сексуальному насилию в дублинском отеле Beacon. Макгрегор «прижал ее и трижды душил», прежде чем жестоко изнасиловать, оставив на ее теле многочисленные синяки. На следующее утро в больнице ей щипцами удалили тампон из влагалища, а врачи описали травмы как «умеренные и тяжелые». Хэнд потребовала возмещения ущерба.

Сторона Макгрегора : «спортивный и энергичный» секс был по обоюдному согласию. Синяки на теле девушки исходили не от него, обвинения «полны лжи и фантазий».

Перед вынесением вердикта судья Александр Оуэнс сообщил присяжным, что компенсация ущерба должна быть присуждена в случае проявления насилия и дальнейших действий со стороны виновного, включая отказ принести извинения. Было высказано «особое неодобрение» возмутительным поведением Макгрегора, которое должно «публично рассматриваться как наказуемое». Ущерб должен быть присужден с учетом боли и страданий потерпевшей.

В итоге жюри присяжных из восьми женщин и четырех мужчин вынесли итоговый вердикт: Конор Макгрегор должен возместить Никите Хэнд ущерб за причинение вреда здоровью и медицинские расходы.

Теперь самое важное: гражданский суд не рассматривал сам факт изнасилования, по иску Хэнд устанавливались факт нанесения травм, их характер и понесенный моральный ущерб. Еще истица хотела получить компенсацию расходов на переезд и покупку дома в другом районе из-за «того, что произошло».

Добавим, что ирландское законодательство указывает на необходимость «баланса вероятностей» в гражданских делах, то есть присяжные должны лишь признать утверждение более вероятным, чем нет.

Вывод : Конор Макгрегор не признан виновным в изнасиловании (как неверно истолковали многие медиа), потому что этот вопрос не мог решаться в рамках гражданского судопроизводства. Присуждение компенсации за причинение вреда здоровью при насилии не равно признанию вины в насилии сексуальном (хотя одно и не исключает другого). Это разные процессы, которые требуют отдельного доказывания.

После двухлетнего расследования инцидента в январе-2021 директор государственного обвинения решил не возбуждать уголовное дело в отношении Макгрегора на основании, что «не было разумных перспектив вынесения обвинительного приговора». В том же месяце против Макгрегора подали гражданский иск о причинении вреда здоровью.

Влияние имени или юридические уловки? Как устроено ирландское правосудие?

В теории права существуют две основные модели законодательства против сексуального насилия:

● Изнасилование – сексуальный акт, на который другой человек не давал согласия (действует в Бельгии, Канаде, Индии).

● По принуждению, где изнасилование – сексуальный акт с применением насилия, физической силы или с помощью угроз насилия или физической силы (действует в Бразилии, Китае, Франции).

Главное отличие в квалификации преступления: в первом случае обвинению достаточно доказать, что жертва просто не дала согласие на половой акт; во втором – необходимо аргументировать принуждение.

В ряде стран (Хорватия, Греция, Австрия) действуют смешанные нормы: одна – для сексуального насилия, совершенного по принуждению; другая (менее тяжкая) – совершенного без принуждения, но и без согласия.

Форма согласия на секс зависит от юрисдикции и не всегда должна быть устной или задокументированной. Например, в некоторых американских штатах действия могут быть восприняты судом как подразумеваемое согласие: наличие прошлых отношений с предполагаемым насильником (например, дружба, свидание, сожительство или брак), согласие на сексуальный контакт ранее, флирт или «провокационная» одежда.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин (она же Стамбульская конвенция) гласит: «Согласие должно быть дано добровольным, в результате свободного волеизъявления человека, оцененного в контексте сопутствующих обстоятельств».

Ирландия только подписала, но еще не ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Важно, что там изнасилование еще с 1981 года определяется как «половой акт без согласия», но определение согласия появилось только в феврале-2017: «Лицо дает согласие на сексуальный акт, если оно свободно и добровольно соглашается на участие в этом акте».

Уточняется, что «любая неспособность или бездействие со стороны лица оказать сопротивление какому-либо действию само по себе не согласие на это действие». Закон предусматривает уголовную ответственность за получение согласия путем принуждения, угрозы или применения силы.

Важно, что изнасилование – форма сексуального насилия, но не все сексуальные нападения считаются изнасилованием. Юридически изнасилование подразумевает «проникновение пениса в анус или рот жертвы или проникновение во влагалище любого предмета, удерживаемого или используемого другим лицом». При этом сексуальное насилие может быть в форме любого вида контакта, прикосновения или нежелательной сексуальной активности. И это все в Ирландии головно-наказуемые деяния.

Что это все значит? Правоохранители при расследовании инцидента в пентхаусе отеля Beacon в Дублине пришли к выводу, что секс между Конором Макгрегором и Никитой Хэнд произошел по взаимному согласию.

Почему не возбудили уголовное дело?

В гражданском суде продемонстрировали фрагменты с камер видеонаблюдения, на которых (по версии защиты) ничего не говорит, что девушка «находится в бедственном положении и не могла функционировать».

На кадрах видно, как компания поднимается к пентхаусу в лифте с автостоянки и через несколько часов возвращается на парковку. После чего Макгрегор в сопровождении другой девушки уехал на машине, а Никита Хэнд и Джеймс Лоуренс провели почти час, обнимаясь вокруг лифта, входя и выходя из него и пытаясь вернуться в квартиру в пентхаусе. При этом девушка «казалась ласковой по отношению к обоим мужчинам и на более поздних кадрах обняла мистера Лоуренса, поцеловав его в нескольких моментах».

Адвокат Лоуренса заявил, что она не похожа на того, кого «жестоко изнасиловали пару часов назад». На кадрах видно, что она находилась на парковке, когда отправила текстовое сообщение своему парню, а не в спальне отеля, как рассказывала ранее правоохранителям.

В суде Хэнд заявила, что была «очень, очень пьяной», а поскольку она не помнит ничего, то «это было действительно трудно смотреть».

Сообщается, что именно видеосъемка стала важным основанием, чтобы не продолжать уголовное преследование Макгрегора и Лоуренса.

Для возмещения ущерба через гражданский суд факт согласия на секс не был столь важен – вопрос нанесения телесных повреждений и моральных страданий рассматривался изолировано.

В России такое возможно?

В России (в отличие от Ирландии) действует модель законодательства против сексуального насилия, основанная на принуждении: изнасилование – «сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Уголовные дела об изнасилованиях – дела частно-публичного обвинения, то есть возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Рассмотрение подобных деяний в рамках гражданского производства не предусмотрено. При этом может быть заявлен гражданский иск о причинении вреда здоровью после секса – как при обвинениях в изнасиловании, так и без них. Как и в Ирландии, одно не исключает другого.

«Секс по обоюдному согласию не лишает возможности обратиться с гражданским иском о возмещении вреда здоровью или морального вреда при причинении тех или иных физических повреждений, которые не были одобрены партнером, – пояснил Спортсу’’ адвокат коллегии «Седьмой Мост» Константин Островский. – При этом существует высокая вероятность, что при половом акте, сопровождающимся видимыми физическими повреждениями, может быть возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Но в этом случае необходимо заявление в полицию со стороны жертвы».

Возможно получение компенсации вреда уже после того, как насильника привлекли к уголовной ответственности – тогда доказать ущерб будет проще.

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Сразу после суда Конор Макгрегор написал в соцсетях, что собирается обжаловать решение, отметив, что присужденный ущерб – «скромный», а присяжные не нашли «отягчающих обстоятельств». Чуть позже он удалил пост.

Британские источники сообщают, что в таком случае ему могут грозить судебные расходы в размере до миллиона евро. Решение примут в течение недели.

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Странная лавстори Конора и его женщины – у них четверо детей, но они не женаты

Фото: East News /Brian Lawless/PA via AP