Анкалаев − о Перейре: «Хабиб бы не дал ему встать из-под себя, 100%»
− Ты наверняка помнишь видео, как Хабиб Нурмагомедов не дает встать Кори Андерсону из-под себя. Как думаешь, Хабиб с Перейрой проделал бы то же самое?
− С Кори я работал долго. У нас было два совместных лагеря. Не сказал бы, что у него очень хорошая борьба. Да, он борется, он выносливый, он идет вперед. С Хабибом я ни разу не боролся, не сталкивался, поэтому тяжело на этот вопрос ответить. А так, у Перейры любой, кто может... Если Хабиб его повалит, то завершит, потому что у Перейры нет борьбы, он не умеет вставать. Еще он не был в тяжелых боях, где присутствует борьба.
− В общем, Хабиб не дал бы Перейре встать?
− 100%.
Анкалаев открыт к бою с Вахитовым: «Если я стану чемпионом, то подерусь с Артемом и любым другим, кто это заслужит»
Анкалаев − об уровне Перейры: «Алекс − стандартный ударник, у него много проблем»
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