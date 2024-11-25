Магомед Анкалаев: «Перейра пока не согласился на бой. Но, думаю, мы можем подраться в мае»

Магомед Анкалаев назвал вероятную дату поединка с Алексом Перейрой.

«Перейра пока не дал согласия на бой, но рано или поздно это произойдет. Я думаю, что бой может состояться в мае», – сказал боец UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»

Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой – только за титул»