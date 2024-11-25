Магомед Анкалаев: «Перейра пока не согласился на бой. Но, думаю, мы можем подраться в мае»
Магомед Анкалаев назвал вероятную дату поединка с Алексом Перейрой.
«Перейра пока не дал согласия на бой, но рано или поздно это произойдет. Я думаю, что бой может состояться в мае», – сказал боец UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»
Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой – только за титул»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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