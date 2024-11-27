Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик – Фьюри, Мадримов – Богачук и другие бои

21 декабря в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри .

Боксеры подерутся за титулы WBA, WBC и IBO в тяжелом весе. В первом бою Усик победил раздельным решением судей.

Основной кард турнира :

• Александр Усик – Тайсон Фьюри

• Исраил Мадримов – Сергей Богачук

• Деннис Макканн – Питер Макгрейл

• Джонни Фишер – Дэйв Аллен

Следить за основными событиями можно в нашем онлайне .

Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?