Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик – Фьюри, Мадримов – Богачук и другие бои
21 декабря в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Боксеры подерутся за титулы WBA, WBC и IBO в тяжелом весе. В первом бою Усик победил раздельным решением судей.
Основной кард турнира:
• Александр Усик – Тайсон Фьюри
• Исраил Мадримов – Сергей Богачук
• Деннис Макканн – Питер Макгрейл
• Джонни Фишер – Дэйв Аллен
Следить за основными событиями можно в нашем онлайне.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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