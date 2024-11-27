Конор Макгрегор больше не лицо бренда виски Proper Twelve из-за вердикта в деле о сексуальном насилии
Конор Макгрегор больше не будет представлять бренд Proper Twelve, который он создал.
Новые владельцы разорвали отношения с первым в истории UFC двойным чемпионом после того, как Конора Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии.
Весной 2021 года Макгрегор продал контрольный пакет акций компании за $600 млн, но оставался его лицом.
Компания Proximo Spirits, купившая бренд Proper Twelve, заявила, что прекратит использовать имя и образ Макгрегора на продукции.
Конор − про обвинительный вердикт в деле о сексуальном насилии: «Шесть лет назад я совершил ошибку, но все было по обоюдному согласию»
Странная лавстори Конора и его женщины – у них четверо детей, но они не женаты
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Independent.ie
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