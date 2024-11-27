Конор Макгрегор больше не лицо бренда виски Proper Twelve из-за вердикта в деле о сексуальном насилии

Конор Макгрегор больше не будет представлять бренд Proper Twelve, который он создал.

Новые владельцы разорвали отношения с первым в истории UFC двойным чемпионом после того, как Конора Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии.

Весной 2021 года Макгрегор продал контрольный пакет акций компании за $600 млн, но оставался его лицом.

Компания Proximo Spirits, купившая бренд Proper Twelve, заявила, что прекратит использовать имя и образ Макгрегора на продукции.

Конор − про обвинительный вердикт в деле о сексуальном насилии: «Шесть лет назад я совершил ошибку, но все было по обоюдному согласию»

Странная лавстори Конора и его женщины – у них четверо детей, но они не женаты