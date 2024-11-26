Странная лавстори Конора и его женщины – у них четверо детей, но они не женаты

Вместе – уже 16 лет.

Когда Конор Макгрегор покорял ММА, рядом с ним всегда была Ди Девлин. Их союзом восхищались: встречаются с юности, вместе разбогатели и воспитывают четырех детей. Но за образом счастливой семьи скрывается странный союз, который трудно понять.

Больше 16 лет Конор не женится на Девлин, а она терпит его измены. В ноябре пара вместе появилась в суде, где Конора признали виновным в сексуальном насилии. Перед матерью четырех детей он признал, что переспал с другой.

Почему Девлин годами это терпит и как мы поверили в миф об идеальной семье Конора?

Девлин ценила Конора за чувство юмора и трудилась официанткой, чтобы его прокормить. А он мечтал разбогатеть и забрать ее с работы

Конор познакомился с Девлин в 2008-м в ночном клубе: ему – 18, ей – 19. Он постоянно тренировался и получал пособие по безработице (€188 в неделю), поэтому Девлин, работавшая официанткой, его содержала. Она составляла диету, считала калории и помогала Конору соблюдать режим:

«У меня не было ничего, кроме нее. Она сама готовила и убиралась, следила за нашим питанием, считала в интернете калории и смотрела, какое меню лучше всего подходит бойцу. Даже когда я приходил домой уставшим после тренировок, она говорила: «Конор, я знаю, ты все сможешь».

Девлин снимала крошечную квартиру в 30 км от Дублина. Безработный Конор ее не смущал, потому что был веселым, а она это очень ценила:

«Никогда даже не думала, что есть проблема. Я еду на работу, он – на тренировку. Конор тренировался каждый день и уставал больше меня. Тем более я могла вернуться домой и отключиться от работы. А он в четыре утра устраивал бои с тенью в спальне».

Конор переживал, что живет на деньги Девлин, но превратил это в мотивацию. Он усерднее тренировался, мечтал о больших чеках и времени, когда его девушка не будет работать. Важный пункт, о котором он даже написал в блокноте: «Скоро Ди должна уволиться с работы».

В UFC Конор заработал миллионы, но всегда благодарил Девлин. Победив в 2015-м Чеда Мендеса в бою за временный титул, Макгрегор раскрыл ее новый статус: «Ди помогала мне всю карьеру. Если бы не она, я, вероятно, не был бы здесь. Она больше не работает, но я попросил ее помогать мне с бизнесом. Ди занимается финансами. Я мечтал об этом и горжусь ей».

Девлин родила Конору четырех детей, но так и не стала его женой

Конор впервые стал отцом, когда взял двойное чемпионство UFC – в 2017-м родился сын Конор-младший. На этом пара не остановилась: в 2019-м появилась дочь Кройя, а в 2021-м и 2023-м – еще два сына Риан и Мак.

«Я делаю это, чтобы обеспечить будущее семьи и Ди. Однажды я хочу, чтобы мы с Ди могли расслабиться на пляже и ни о чем не беспокоиться. Я хочу быть финансово обеспеченным к тому времени, когда у меня появятся дети. Когда это случится, я хочу быть готовым», – говорил Макгрегор.

Вероятно, первенца зачали в период реванша с Нейтом Диазом в августе 2016-го. Тогда Конор триумфально вернулся после первого поражения в UFC, а уже в мае у него родился сын.

Кажется, все идеально: пара вместе 16 лет, воспитывает четырех детей и тратит честно заработанные миллионы. Но многие забывают, что Конор и Девлин не женаты, а в медиа ее называют невестой. В 2020-м Конор сделал ей предложение, когда пара встречалась уже 12 лет. Макгрегор подарил девушке роскошное кольцо с бриллиантом и сообщил о помолвке в соцсетях: «Вот так день рождения, моя будущая жена!»

Но прошло четыре года: Девлин – 37, она воспитывает четырех детей, до сих пор не замужем. Когда они с Конором оформят отношения – неизвестно. Про свадьбу Макгрегор фантазировал весной-2024:

«Моя леди – давняя возлюбленная. Мы скоро поженимся. Я готов, мы просто ищем место. Я бы хотел, чтобы это произошло дома. Надеюсь, мы поженимся, это то, чего я жду с нетерпением».

Почему Девлин терпит измены Конора? Она получает роскошные подарки и выглядит счастливой в соцсетях

Брак для богатого человека – важный юридический факт. Если не заключать брачный контракт, то жена, согласно ирландским законам, может получить внушительную долю имущества после развода (правило 50/50 там не работает). В этом возможная причина, почему Девлин терпит измены Конора. Она финансово зависима от него и может потерять детей – на стороне Конора лучшие адвокаты.

Возможно, Девлин довольна положением. В соцсетях Конор регулярно отчитывается, что они счастливы. В 2022-м показал, как устроил для Девлин шикарный романтический ужин в горах на день рождения. На следующий год засыпал дорогими подарками: сумки Chanel и Louis Vuitton, премиальная обувь, украшения. А в 2024-м порадовал ожерельем Cartier за $135 тысяч.

Подарки Конор покупал на фоне бесконечных обвинений в изменах. Девлин не могла о них не слышать: еще в 2017-м англичанка Терри Мюррей заявила, что Конор – отец ее дочери. В том же году его заметили с певицей Ритой Орой, которая назвала их встречу «ночью свиданий».

В октябре 2019-м Конора обвинили в изнасиловании женщины в машине возле паба в Дублине – дело не завели и из-за отсутствия доказательств. В сентябре 2020-го на Корсике произошел похожий случай, но уже в баре: в итоге Конор провел два дня под стражей, а спустя восемь месяцев власти снова заявили об отсутствии доказательств.

В 2023-м Конора обвинили в изнасиловании женщины после матча НБА. Пострадавшая сообщила, что охрана Макгрегора затащила ее в туалет, а Конор – прижал к стене и пытался изнасиловать, но она сбежала. Представители Конора отрицали обвинения, а девушка делилась подробностями – якобы Макгрегор вышел из кабинки, «засунул язык ей в рот и агрессивно поцеловал».

В ноябре 2024-го сомнений в изменах не осталось – Конора признали виновным в сексуальном насилии. В начале 2021-го Никита Хэнд подала гражданский иск, что Конор и его друг Джеймс Лоуренс принудили ее к сексу 9 декабря 2018 года. Это произошло в интересный момент: во-первых, через два месяца после поражения Хабибу; во-вторых, за месяц до того, как Девлин родила второго ребенка.

Изначально Конор отрицал любые обвинения: называл их ложными, хотя признавался, что ситуация «вселяет в него страх». На финальном суде он признал секс с Хэнд, уточнив, что он был добровольным. На заседание Конор пришел с заплаканной Девлин, которая по-прежнему его поддерживает.

Конора признали виновным – после секса на шее девушки нашли синяки. Она жаловалась, что в порыве страсти Конор ее душил (через два месяца после боя с Хабибом). Адвокат Джон Гордон раскрыл подробности: «Мистер Макгрегор перевернул ее, взял руку в захват и поднял за шею. Она не могла дышать, но он сделал это снова. На третий раз она сдалась, потому что больше не могла сопротивляться. В процессе он сказал: «Теперь ты знаешь, каково быть в октагоне».

После суда это уже факт: Конор предал Ди Девлин шесть лет назад и публично признался в измене. Но вряд ли это кого-то удивило. В 2019-м, пока Конор отрабатывал удушающий на любовнице, Хабиб уже раскрыл его в соцсетях: «Ты насильник. Лицемер, который не несет ответственности за действия. Правосудие найдет тебя. Вот увидишь».

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

«Алкоголик, наркоман и насильник». Конора прессуют за обвинение в насилии

Фото: Gettyimages.ru /David Fitzgerald, Stuart C. Wilson, Vittorio Zunino Celotto