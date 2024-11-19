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Абдель-Азиз − о втором месте Джонса в рейтинге P4P UFC: «Королем может быть лишь один − Ислам Махачев»

Али Абдель-Азиз высказался об обновленном рейтинге P4P UFC.

«Королем может быть лишь один − Ислам Махачев», − написал в соцсетях менеджер чемпиона UFC и лидера рейтинга P4P Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Обновление рейтингов UFC: Джонс опередил Перейру в списке P4P, Махачев все еще лидер

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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