Обновление рейтингов UFC: Ян не поднялся в легчайшем дивизионе после победы над Фигейредо
Петр Ян не улучшил положение в легчайшем дивизионе после победы над Дейвисоном Фигейредо.
По итогам турнира UFC Fight Night 248 были обновлены рейтинги дивизионов промоушена. Полутяжеловес Карлос Ульберг поднялся на седьмое место, подвинув Никиту Крылова и Волкана Оздемира.
Петр Ян, победивший Дейвисона Фигейредо, остался на третьем месте в легчайшем весе, выше находятся Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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