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Обновление рейтингов UFC: Ян не поднялся в легчайшем дивизионе после победы над Фигейредо

Петр Ян не улучшил положение в легчайшем дивизионе после победы над Дейвисоном Фигейредо.

По итогам турнира UFC Fight Night 248 были обновлены рейтинги дивизионов промоушена. Полутяжеловес Карлос Ульберг поднялся на седьмое место, подвинув Никиту Крылова и Волкана Оздемира.

Петр Ян, победивший Дейвисона Фигейредо, остался на третьем месте в легчайшем весе, выше находятся Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.

Почему бои Петра Яна – лучший способ полюбить MMA

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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Карлос Ульберг
logoПетр Ян
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