Обновление рейтингов UFC: Ян не поднялся в легчайшем дивизионе после победы над Фигейредо

Петр Ян не улучшил положение в легчайшем дивизионе после победы над Дейвисоном Фигейредо.

По итогам турнира UFC Fight Night 248 были обновлены рейтинги дивизионов промоушена. Полутяжеловес Карлос Ульберг поднялся на седьмое место, подвинув Никиту Крылова и Волкана Оздемира. Петр Ян , победивший Дейвисона Фигейредо, остался на третьем месте в легчайшем весе, выше находятся Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов. Почему бои Петра Яна – лучший способ полюбить MMA