Анкалаев − о Джонсе: «В UFC оберегают чемпионов. К Джону можно подобрать ключи, он избегает Аспиналла»
Магомед Анкалаев считает, что Джон Джонс избегает Тома Аспиналла.
«Как победить Джонса? Думаю, с ним просто нужно столкнуться. У него есть ударка и борьба, но можно подобрать ключи.
Мы видели это в бою с Густафссоном. Тот бой могли отдать туда-сюда. Еще есть бой с Рейесом − все единогласно говорят, что Джонса вытащили. Если у нас состоится бой с ним, то можно пройти его.
В UFC оберегают чемпионов. Аспиналл скоростной, он борется хорошо. Это очень тяжелый бой для Джонса, поэтому он его избегает», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»
Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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