Анкалаев − о Джонсе: «В UFC оберегают чемпионов. К Джону можно подобрать ключи, он избегает Аспиналла»

Магомед Анкалаев считает, что Джон Джонс избегает Тома Аспиналла.

«Как победить Джонса ? Думаю, с ним просто нужно столкнуться. У него есть ударка и борьба, но можно подобрать ключи.

Мы видели это в бою с Густафссоном. Тот бой могли отдать туда-сюда. Еще есть бой с Рейесом − все единогласно говорят, что Джонса вытащили. Если у нас состоится бой с ним, то можно пройти его.

В UFC оберегают чемпионов. Аспиналл скоростной, он борется хорошо. Это очень тяжелый бой для Джонса, поэтому он его избегает», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»

Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»