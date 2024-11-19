Аспиналл считает, что Джонс хочет драться с ним: «У него гигантское эго»

Том Аспиналл считает, что Джон Джонс хочет подраться с ним.

«Думаю, что втайне Джон этого хочет. У него гигантское эго. Ему противен тот факт, он ненавидит то, что люди считают, что я могу его побить.

Я согласен с его словами, что ему должны много заплатить за бой со мной, Джон заслужил хорошую компенсацию.

Это справедливо, потому что я чертовски опасен для него, самый опасный соперник на данном этапе карьеры. И он это знает», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

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