Аспиналл считает, что Джонс хочет драться с ним: «У него гигантское эго»
Том Аспиналл считает, что Джон Джонс хочет подраться с ним.
«Думаю, что втайне Джон этого хочет. У него гигантское эго. Ему противен тот факт, он ненавидит то, что люди считают, что я могу его побить.
Я согласен с его словами, что ему должны много заплатить за бой со мной, Джон заслужил хорошую компенсацию.
Это справедливо, потому что я чертовски опасен для него, самый опасный соперник на данном этапе карьеры. И он это знает», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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