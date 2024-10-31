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Шлеменко заявил, что 14 декабря подерется на RCC: «Не знаю, будет ли это бой против Токова»

Александр Шлеменко заявил, что подерется 14 декабря в Екатеринбурге.

«У меня хорошие отношения с организацией RCC, хорошие отношения с Игорем Алексеевичем Алтушкиным.

И лично мне организация RCC обещала поединок 14 декабря еще в начале года, когда мы обсуждали два моих выступления в этом году. Так что мой бой в любом случае состоится.

Состоится ли бой Анатолия Токова, я не знаю. Поэтому я ничего не жду, мне вообще все равно. У меня есть договоренность и есть дата.

14 декабря я дерусь, и хотелось бы, чтобы со мной дрался человек, который проявляет к этому интерес, а не просто томно говорит, что выходит за деньгами», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

В RCC сообщили, что выслали Токову и Шлеменко контракты на бой

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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