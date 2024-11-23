Штырков – о выступлении Яна: «Кажется, что когда начались планы на бой, то будто бы Петя стал хуже драться»

Иван Штырков прокомментировал победу Петра Яна.

«Петя всегда дрался по наитию. У него все было на рефлексах. Мне казалось, что у него не было тактико-технического плана, где бой нужно вести конкретно так. Он выходил и реагировал от ситуации к ситуации. Моментально подхватывал своими атаками. Вел бой за счет бойцовского IQ, азарта и агрессии.

Как мне кажется, когда начались планы на бой, будто бы Петя стал хуже драться. Яну надо просто выводить себя на хорошие кондиции и выходить драться от души, как это он умеет. Как подсказывает сердце, чуйка и опыт. Тогда его невозможно предугадать.

Очень показательны в этом плане поединки с Алджамейном Стерлингом. Да, у Стерлинга был план на второй бой, но в первом Петя не был закрепощен тактикой и планами. Он реагировал в моменте сразу и на все. И деклассировал таким образом Стерлинга. Мне очень нравится, когда он так дерется.

На счет функциональных пиковых форм, никто моложе не становится. Возраст за 30 и весовая категория «мухачей», где скорость и выносливость играют главнейшие роли. Скорость теряется с возрастом. Но так форма, которую показал Петя... Пять по пять и классические ММА, которые я люблю. Не просто бой в стойке, а с переводами, уходами и контролем», – сказал боец MMA Иван Штырков .

Напомним, Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.

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