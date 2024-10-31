В RCC сообщили, что выслали Токову и Шлеменко контракты на бой
Александр Шлеменко и Анатолий Токов могут подраться под эгидой RCC.
«Мы выслали контракты обоим бойцам. В ближайшее время утрясем все формальности, и можно будет говорить о том, что реванш состоится.
Мы давно хотим провести этот бой, и заключительный турнир этого года – идеальное время и место», – сказал босс RCC Николай Клименко, добавив, что поединок может состояться 14 декабря на турнире RCC 21.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: RCC MMA
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