В RCC сообщили, что выслали Токову и Шлеменко контракты на бой

Александр Шлеменко и Анатолий Токов могут подраться под эгидой RCC.

«Мы выслали контракты обоим бойцам. В ближайшее время утрясем все формальности, и можно будет говорить о том, что реванш состоится.

Мы давно хотим провести этот бой, и заключительный турнир этого года – идеальное время и место», – сказал босс RCC Николай Клименко, добавив, что поединок может состояться 14 декабря на турнире RCC 21.

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