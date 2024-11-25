Джон Джонс: «Определенно буду драться в 2025-м. Ведем переговоры с UFC»

Джон Джонс планирует драться в UFC в следующем году.

«Сейчас мы с UFC ведем переговоры, пытаемся договориться.

Я вернулся в зал, тренируюсь, в отличной форме. Буду готов, когда появится возможность выйти в октагон. Я определенно буду драться в 2025 году. Наверняка», – заявил чемпион UFC Джон Джонс .

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