Джон Джонс: «Определенно буду драться в 2025-м. Ведем переговоры с UFC»
Джон Джонс планирует драться в UFC в следующем году.
«Сейчас мы с UFC ведем переговоры, пытаемся договориться.
Я вернулся в зал, тренируюсь, в отличной форме. Буду готов, когда появится возможность выйти в октагон. Я определенно буду драться в 2025 году. Наверняка», – заявил чемпион UFC Джон Джонс.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
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