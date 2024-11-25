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Джонс считает, что Хилл победит Прохазку: «Джамал выглядит более техничным и чистым ударником»

Джон Джонс считает Джамала Хилла фаворитом поединка с Иржи Прохазкой.

«Я думаю, что Хилл победит. У Иржи действительно нестандартная техника ударов, но Джамал выглядит более техничным, более чистым ударником. Я большой поклонник базовых техник, а у Хилла действительно сильный, базовый, чистый стиль кикбоксинга», – заявил чемпион UFC Джон Джонс.

Напомним, Иржи Прохазка и Джамал Хилл подерутся 18 января на UFC 311.

Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»

Джонс готов освободить пояс UFC: «Хочу драться для себя. С самыми случайными парнями – Джамал Хилл или Деррик Льюис»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
logoUFC
logoИржи Прохазка
logoMMA
logoДжамал Хилл
logoДжон Джонс
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