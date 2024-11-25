Джейк Пол: «Впереди большая неделя. Скоро будет объявление»
Джейк Пол скоро назовет имя нового соперника.
«Впереди большая неделя. Старые эгоцентричные люди, пытающиеся изменить бокс, никогда не добьются своего. У меня есть волшебная палочка. Скоро будет объявление», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.
Де Ла Хойя считает постановкой бой Тайсона и Пола: «Майка, безусловно, сдерживали. Джейк заплатил, чтобы получить победу в рейтинг»
Александр Емельяненко – о бое Тайсона и Пола: «Он показывает, что и в 58 лет можно выйти на ринг. Люди примером доказывают, что годы над ними невластны, как и надо мной»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джейка Пола
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