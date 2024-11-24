Де Ла Хойя считает постановкой бой Тайсона и Пола: «Майка, безусловно, сдерживали. Джейк заплатил, чтобы получить победу в рейтинг»
«Все говорят о том, что бой Тайсона и Пола был постановкой. И я верю, что он проходил по сценарию. Тайсона, безусловно, сдерживали.
Я же сам боксер, поэтому все вижу. Бой войдет в официальные рекорды. Джейк Пол заплатил, чтобы получить победу в рейтинг.
Но кто будет его следующим соперником? Джо Байден? Ему нужно драться с настоящими бойцами», – сказал экс-чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя.
Напомним, Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Александр Емельяненко – о бое Тайсона и Пола: «Он показывает, что и в 58 лет можно выйти на ринг. Люди примером доказывают, что годы над ними невластны, как и надо мной»
Правда ли, что Майк Тайсон поддался Полу и не стал его вырубать? Разбираем теорию фанатов
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