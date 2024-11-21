0

Логан Пол – о бое с братом Джейком: «Почему бы и нет? Ты чертовски маленький»

Логан Пол готов провести бой с Джейком Полом.

«Да, я подерусь с тобой. Почему бы и нет? Ты чертовски маленький. Если мы с тобой подеремся, это будет безумием», – сказал блогер Логан Пол.

Логан Пол провел по боксу два боя – 1-1. Джейк Пол – 12 (11-1). В последнем поединке Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей.

Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Impaulsive
logoбокс
logoЛоган Пол
logoДжейк Пол
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Логан Пол заявил, что отказался от боя с Тайсоном: «Он слишком старый»
913 марта, 10:10
Джейк Пол – о бое брата с другом Макгрегора: «Конор не ставит на Дэниса, потому что Логан его разнесет»
17 сентября 2023, 17:52
Ник Диаз открыт к боям с братьями Пол: «Я намного лучше, чем Джейк и Логан»
86 августа 2023, 15:04
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Усик – о бое с Фьюри: «Остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде»
20 минут назадФото
Алекс Волкановски: «Мы боремся за титул. Разговоров о моем бое с Лопесом нет»
41 минуту назад
Бетербиев – о переходе в MMA: «Нет, спасибо»
850 минут назад
Майкл Чендлер: «Похоже, следующим будет Конор. Думаю, он хочет довести дело до конца. Без UFC он никто»
3сегодня, 09:25
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
89сегодня, 09:10
Экс-боец UFC Владимир Матюшенко: «Они даже думали, что если после моего боя с Тито Ортисом что-то не выйдет и они не заработают, то уйдут»
сегодня, 08:45
Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC
2сегодня, 07:41Фото
Чендлер – о поражении от Оливейры: «Мочился кровью. Похоже на свекольный сок»
2сегодня, 07:21
Петр Ян: «Представляю, как побеждаю Фигейредо, мне поднимают руку, а затем я вызываю Мераба»
11сегодня, 06:54
Гэрри − о бое Ковингтона и Бакли: «Колби прячется от меня. Сука, куколд и ссыкло. Хоакин, пожалуйста, выруби его»
7вчера, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37