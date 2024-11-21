Логан Пол – о бое с братом Джейком: «Почему бы и нет? Ты чертовски маленький»

Логан Пол готов провести бой с Джейком Полом.

«Да, я подерусь с тобой. Почему бы и нет? Ты чертовски маленький. Если мы с тобой подеремся, это будет безумием», – сказал блогер Логан Пол .

Логан Пол провел по боксу два боя – 1-1. Джейк Пол – 12 (11-1). В последнем поединке Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей.

Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл