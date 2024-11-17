Нганну поздравил Джонса с победой над Миочичем: «Джон сегодня выглядел великолепно»
Фрэнсис Нганну поздравил Джона Джонса с победой на UFC 309.
«Джонс сегодня выглядел великолепно. Поздравляю, Джонни. Я вижу тебя», – написал в соцсетях чемпион PFL Фрэнсис Нганну.
Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича в главном событии UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.
У Джона Джонса самый длинный период владения поясом UFC без защиты
Джонс переехал Миочича, нокаутировав ударом с разворота. Первая защита пояса
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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