  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уайт заявил, что хотел уволить Нганну в 2018 году: «Он проиграл Миочичу и Льюису, но меня умоляли оставить Фрэнсиса»
7

Уайт заявил, что хотел уволить Нганну в 2018 году: «Он проиграл Миочичу и Льюису, но меня умоляли оставить Фрэнсиса»

Дана Уайт заявил, что Фрэнсис Нганну мог покинуть UFC в 2018 году.

«Я собирался уволить Фрэнсиса, когда он проиграл два раза подряд, мы думали это сделать.

Кое-кто из моей команды умолял меня не делать этого.

Но мне до этого нет дела. Нганну мог бы заработать тут гораздо больше денег, но он не хотел драться с Джоном Джонсом, это факт», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что в 2018 году Нганну проиграл Стипе Миочичу и Деррику Льюису. В начале 2023 года Фрэнсис покинул UFC из-за истекшего контракта и перешел в PFL, где стал чемпионом в тяжелом весе.

Уайт раскритиковал PFL за турнир с участием Нганну: «Они даже с Power Slap не могут конкурировать»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoДжон Джонс
PFL
logoФрэнсис Нганну
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-боец UFC Харди: «Победитель боя Феррейра – Нганну станет лучшим тяжеловесом мира»
1217 октября, 08:46
Фрэнсис Нганну: «Феррейра – великолепный боец, но не настолько как, Джонс и Миочич»
117 октября, 07:00
Рэнди Кутюр: «У UFC слишком большое эго, чтобы позволить Джонсу или Аспиналлу подраться с Нганну»
230 августа, 08:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Порье считает, что Анкалаев получит титульник за победу над Ракичем: «Александр – серьезное испытание»
сегодня, 13:34
Чимаев назвал Джонса любимым бойцом: «Его соперники боятся выходить с ним в клетку»
2сегодня, 13:20
В команде Канело назвали возможным бой с Бетербиевым (ТАСС)
3сегодня, 11:45
Алекс Перейра может сыграть злодея в фильме «Натиск». Для чемпиона UFC роль станет первой в кино
2сегодня, 11:20Кино
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве: Кудряшов – Родригес и другие бои
сегодня, 10:53
Уайт раскритиковал PFL за турнир с участием Нганну: «Они даже с Power Slap не могут конкурировать»
13сегодня, 10:30
Чимаев объяснил желание драться с Адесаньей и Стриклендом: «Изи очень известен, а с Шоном я спарринговал»
4сегодня, 10:24
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2024
88сегодня, 09:30
Дана Уайт заявил, что Махачев может подраться с победителем боя Белал – Рахмонов
15сегодня, 07:58
Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира: «Даже если бы это была правда, то никогда бы так не сказал»
12сегодня, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
сегодня, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры