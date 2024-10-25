Уайт заявил, что хотел уволить Нганну в 2018 году: «Он проиграл Миочичу и Льюису, но меня умоляли оставить Фрэнсиса»
Дана Уайт заявил, что Фрэнсис Нганну мог покинуть UFC в 2018 году.
«Я собирался уволить Фрэнсиса, когда он проиграл два раза подряд, мы думали это сделать.
Кое-кто из моей команды умолял меня не делать этого.
Но мне до этого нет дела. Нганну мог бы заработать тут гораздо больше денег, но он не хотел драться с Джоном Джонсом, это факт», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что в 2018 году Нганну проиграл Стипе Миочичу и Деррику Льюису. В начале 2023 года Фрэнсис покинул UFC из-за истекшего контракта и перешел в PFL, где стал чемпионом в тяжелом весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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