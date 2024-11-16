Уайт – о Нганну: «Фрэнсис ушел от нас в безнадежно тупую PFL, где ему не нужно нихрена не с кем драться»

Дана Уайт объяснил, почему Фрэнсис Нганну не подрался с Джоном Джонсом.

«Я вам говорю, Фрэнсис ушел от нас в безнадежно тупую PFL, где ему не нужно нихрена не с кем драться. Поэтому сейчас у него нет боя с Джоном Джонсом », – сказал президент UFC Дана Уайт .

Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс

Уайт то называет Джонса величайшим и защищает за допинг, то скандалит из-за гонораров. История капризных отношений