Уайт – о Нганну: «Фрэнсис ушел от нас в безнадежно тупую PFL, где ему не нужно нихрена не с кем драться»
Дана Уайт объяснил, почему Фрэнсис Нганну не подрался с Джоном Джонсом.
«Я вам говорю, Фрэнсис ушел от нас в безнадежно тупую PFL, где ему не нужно нихрена не с кем драться. Поэтому сейчас у него нет боя с Джоном Джонсом», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс
Уайт то называет Джонса величайшим и защищает за допинг, то скандалит из-за гонораров. История капризных отношений
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Kevin Iole
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