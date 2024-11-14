Аспиналл – о Джонсе: «Джон три года избегал боя с Нганну. Я не наезжаю на него, это факты»
Том Аспиналл ответил на упреки Джона Джонса в неуважительном поведении.
«Мне нужен пояс, но сейчас он у Джонса. Это единственное, что меня волнует – стать неоспоримым №1 тяжелого веса на планете Земля.
Но Джон меня избегает. Люди удивляются: «О, Джон бегает, бла-бла». Но Джон Джонс три года избегал боя с Фрэнсисом Нганну. Не удивляйтесь.
Этот парень всегда принимал бои, в которых у него есть преимущество. Это не наезд на Джона, а просто факты», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Джонс отказался давать интервью журналисту TNT Sports из-за его связей с Аспиналлом: «Это будет фестиваль Тома»
Джонс не считает, что избегает Аспиналла: «Как можно скрываться от боя, который я даже не планировал?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
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