Колби Ковингтон подерется с Хоакином Бакли в главном поединке UFC on ESPN 63
Объявлен следующий поединок Колби Ковингтона.
Ковингтон подерется с Хоакином Бакли в главном событии UFC on ESPN 63. Турнир пройдет в Тампе (США) в ночь на 15 декабря.
Бакли в октябре победил нокаутом Стивена Томпсона.
Ковингтон в декабре 2023-го проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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