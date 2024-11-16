Колби Ковингтон подерется с Хоакином Бакли в главном поединке UFC on ESPN 63

Объявлен следующий поединок Колби Ковингтона.

Ковингтон подерется с Хоакином Бакли в главном событии UFC on ESPN 63. Турнир пройдет в Тампе (США) в ночь на 15 декабря.

Бакли в октябре победил нокаутом Стивена Томпсона .

Ковингтон в декабре 2023-го проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.