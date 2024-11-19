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Аспиналл − о бое с Джонсом: «Джон не сможет изучить меня по видео: 10 боев я только и делал, что вбивал головы людей в канвас»

Том Аспиналл назвал свое преимущество перед Джоном Джонсом.

«Я говорю это как фанат Джона Джонса: одно из главных его преимуществ − его любовь к анализу по видео. Я тоже так дела.

Джон любит анализировать бои соперников, но со мной у него не получится, потому что моя средняя продолжительность поединка в UFC − 2:02 за 10 боев.

Это не дает ему покоя и мешает спать по ночам, потому что я − большой знак вопроса для него.

За долгие годы обо мне нет почти никаких записей, почти ничего, кроме моментов, где я вбиваю головы людей в канвас. Он не знает, к чему ему готовиться», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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logoТом Аспиналл
тяжелый вес (MMA)
logoДжон Джонс
logoUFC
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