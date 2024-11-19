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Аспиналл − о шансах устроить бой с Джонсом: «Все выглядит позитивно»

Том Аспиналл намекнул, что бой с Джоном Джонсом может состояться.

«Состоится ли бой с Джоном Джонсом? Все выглядит позитивно, вот что я скажу. Есть хорошие предпосылки. Люди очень хотят этого, это всегда хорошо.

Мне не нужен именно Джонс. Мне нужен пояс. Хочу стать неоспоримым чемпионом в тяжелом весе. Плевать, кто будет соперником − Джонс или другой», − сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Аспиналл − о бое с Джонсом: «Джон не сможет изучить меня по видео: 10 боев я только и делал, что вбивал головы людей в канвас»

Аспиналл − о бое с Джонсом: «Я не хочу быть в ситуации, в которой оказался Майкл Чендлер»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
logoДжон Джонс
logoUFC
тяжелый вес (MMA)
logoТом Аспиналл
logoMMA
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