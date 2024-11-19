Аспиналл − о шансах устроить бой с Джонсом: «Все выглядит позитивно»
Том Аспиналл намекнул, что бой с Джоном Джонсом может состояться.
«Состоится ли бой с Джоном Джонсом? Все выглядит позитивно, вот что я скажу. Есть хорошие предпосылки. Люди очень хотят этого, это всегда хорошо.
Мне не нужен именно Джонс. Мне нужен пояс. Хочу стать неоспоримым чемпионом в тяжелом весе. Плевать, кто будет соперником − Джонс или другой», − сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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