Аспиналл − о шансах устроить бой с Джонсом: «Все выглядит позитивно»

Том Аспиналл намекнул, что бой с Джоном Джонсом может состояться.

«Состоится ли бой с Джоном Джонсом ? Все выглядит позитивно, вот что я скажу. Есть хорошие предпосылки. Люди очень хотят этого, это всегда хорошо.

Мне не нужен именно Джонс. Мне нужен пояс. Хочу стать неоспоримым чемпионом в тяжелом весе. Плевать, кто будет соперником − Джонс или другой», − сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл .

Аспиналл − о бое с Джонсом: «Джон не сможет изучить меня по видео: 10 боев я только и делал, что вбивал головы людей в канвас»

Аспиналл − о бое с Джонсом: «Я не хочу быть в ситуации, в которой оказался Майкл Чендлер»