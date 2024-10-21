Вадим Немков: «Думаю, я бы остановил перевод Нганну. Он бы не стал со мной бороться»

Вадим Немков оценил выступление Фрэнсиса Нганну.

«Смотрел бой в прямом эфире, но, если честно, думал, что Феррейра будет конкурентнее. Он совсем просто отдал позицию, развернулся и начал пропускать удары.

Думаю, что удары были серьезные, тем более некоторые попали по затылку. И Нганну видел, куда он бьет, так что вряд ли он симулировал нокаут.

Остановил бы я перевод Нганну в партер? Думаю, что да. Вряд ли бы он перевел меня так легко. Думаю, что он не стал бы со мной бороться, а я с ним и в стойке мог бы драться», – заявил экс-чемпион Bellator Вадим Немков .

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

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