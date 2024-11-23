Ян – после победы над Фигейредо: «Чувствовал, что веду по раундам. Но один раз UFC меня очень сильно опрокинули»
Петр Ян высказался о победе решением в поединке с Дейвисоном Фигейредо.
«Чувствовал, что веду по раундам, но в UFC все бывает – один раз меня уже очень сильно опрокинули», – заявил Петр Ян после победы в главном событии UFC Macao.
Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.
Двалишвили – о победе Яна: «Впечатлен выступлением Петра»
Ян – Двалишвили: «Перед боем ты сказал, что Фигейредо – главный претендент на титул. Что теперь?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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