Мокаев поздравил Яна с победой: «Отличное выступление, Петр»
Мухаммад Мокаев поздравил с победой Петра Яна.
«Поздравляю Петра Яна. Отличное выступление», – написал в соцсетях экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.
Напомним, Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.
UFC Fight Night 248: Ян победил Фигейредо, Салихов нокаутировал Кенана, Ульберг победил Оздемира
Ян – Двалишвили: «Перед боем ты сказал, что Фигейредо – главный претендент на титул. Что теперь?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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