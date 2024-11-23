Бонусы UFC Fight Night 248: Салихов получил $50 тысяч за лучшее выступление вечера
Стало известно, кто получит бонусы по итогам UFC Fight Night 248.
В Макао завершился UFC Fight Night 248. По его итогам бонусы в $50 тысяч получат Муслим Салихов (нокаутировал Сонга Кенана), Габриэлла Фернандес (победила сабмишеном Ванг Конг) и Жанг Мингианг (нокаутировал Оззи Диаза) и Ши Мин (нокаутировала Фен Ксяокан).
Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш
Ян – о нокдауне в бою с Фигейредо: «Легкий секундный потряс, но я был в адекватном состоянии. Такое бывает»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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