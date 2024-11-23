Муслим Салихов – первый в истории UFC боец, дважды побеждавший уил-киком

Муслим Салихов стал первым в истории UFC бойцом, дважды победившим уил-киком.

Всего в истории промоушена было 15 побед с помощью этого приема. Два из них принадлежат Салихову .

Напомним, Салихов нокаутировал Сонга Кенана в поединке на UFC Fight Night 248.

UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов нокаутировал Кенана, Ульберг победил Оздемира

Салихов вертушкой нокаутировал Кенана на UFC Macao