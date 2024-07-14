UFC on ESPN 59: Намаюнас победила Кортез, Салихов – Понзиниббио

В ночь на 14 июля в Денвере (США) прошел турнир UFC on ESPN 59. Событие возглавил поединок в женском наилегчайшем весе между Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

Основной кард:

Роуз Намаюнас (14-6) победила Трэйси Кортез (11-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47);

Сантьяго Понзиниббио (30-8) проиграл Муслиму Салихову (20-5) раздельным решением судей;

Дрю Добер (27-14) проиграл Джину Силве (14-2) техническим нокаутом в третьем раунде;

Габриэл Бонфим (16-1) победил Анже Луса (10-4) единогласным решением судей;

Джулиан Эроса (30-12) победил Кристиана Родригеза (11-2) сабмишеном в первом раунде;

Бой Абдула Разака Альхассана (12-6) и Коди Брандэйджа (10-6) признан несостоявшимся из-за запрещенного удара Альхассана в первом раунде.

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