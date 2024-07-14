UFC on ESPN 59: Намаюнас победила Кортез, Салихов – Понзиниббио

Теги UFC MMA Роуз Намаюнас Муслим Салихов Дрю Добер Трэйси Кортез Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 июля в Денвере (США) прошел турнир UFC on ESPN 59. Событие возглавил поединок в женском наилегчайшем весе между Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

Основной кард:

Роуз Намаюнас (14-6) победила Трэйси Кортез (11-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47);

Сантьяго Понзиниббио (30-8) проиграл Муслиму Салихову (20-5) раздельным решением судей;

Дрю Добер (27-14) проиграл Джину Силве (14-2) техническим нокаутом в третьем раунде;

Габриэл Бонфим (16-1) победил Анже Луса (10-4) единогласным решением судей;

Джулиан Эроса (30-12) победил Кристиана Родригеза (11-2) сабмишеном в первом раунде;

Бой Абдула Разака Альхассана (12-6) и Коди Брандэйджа (10-6) признан несостоявшимся из-за запрещенного удара Альхассана в первом раунде.

Взвешивание перед UFC on ESPN 59: Намаюнас легче Кортез, Салихов и Понзиниббио показали одинаковые цифры

Боец UFC разделась и состригла волосы, чтобы уложиться в вес. Сработало!

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13 комментариев
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Салихов похоже не готовится к боям
+5
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+5
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Салихов похоже не готовится к боям
там на двоих чуть ли не 80 лет, я не знаю чего вы ждали от ветеранов
+4
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Жуткое рассечение
+3
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+3
Добер-Силва - классный бой! у кого есть возможность, посмотрите его. Безумное рубилово. Безумный конец 2 раунда!
+2
0
+2
Вот это побоище конечно, бой оправдал все ожидания
+2
0
+2
Намаюнас техничная. В женских ММА очень мало у кого имеется такой бокс. На её фоне другие женщины - бойцы выглядят как новички на втором месяце в зале.
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Слезы и обнимания чуть болливуда добавили
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Ну, за Принцессу!
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Пропустил бой, Салихов проиграл?
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Кортез красотка
+2
-2
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Салихов похоже не готовится к боям
очень нервный бой
0
0
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Ответ Андрей Макаров
Пропустил бой, Салихов проиграл?
Выиграл
0
0
0
Ответ Juventini
Выиграл
сплитом
0
0
0
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