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Битвы взглядов UFC Fight Night 248: Муслим Салихов − Сонг Кенан

Муслим Салихов и Сонг Кенан устроили битву взглядов.

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном карде которого подерутся Сонг Кенан и Муслим Салихов.

После церемонии взвешивания бойцы устроили битву взглядов.

Взвешивание UFC Fight Night 248: Ян тяжелее Фигейредо, Салихов легче Кенана

Битвы взглядов UFC Fight Night 248: Петр Ян − Дейвисон Фигейредо

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
logoUFC
полусредний вес (MMA)
Муслим Салихов
logoMMA
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