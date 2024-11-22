Взвешивание UFC Fight Night 248: Ян тяжелее Фигейредо, Салихов легче Кенана

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого пройдет поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо .

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Петр Ян (61,46 кг) – Дейвисон Фигередо (61,23 кг);

Ян Сяонянь (52,61 кг) – Табата Риччи (52,38 кг);

Сонг Кенан (77,56 кг) – Муслим Салихов (77,33 кг);

Ванг Конг (57,15 кг) – Габриэлла Фернандес (57,15 кг);

Волкан Оздемир (93,44 кг) – Карлос Ульберг (93,21 кг).

Петр Ян: «Представляю, как побеждаю Фигейредо, мне поднимают руку, а затем я вызываю Мераба»