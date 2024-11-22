Взвешивание UFC Fight Night 248: Ян тяжелее Фигейредо, Салихов легче Кенана
23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого пройдет поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
Петр Ян (61,46 кг) – Дейвисон Фигередо (61,23 кг);
Ян Сяонянь (52,61 кг) – Табата Риччи (52,38 кг);
Сонг Кенан (77,56 кг) – Муслим Салихов (77,33 кг);
Ванг Конг (57,15 кг) – Габриэлла Фернандес (57,15 кг);
Волкан Оздемир (93,44 кг) – Карлос Ульберг (93,21 кг).
Петр Ян: «Представляю, как побеждаю Фигейредо, мне поднимают руку, а затем я вызываю Мераба»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости