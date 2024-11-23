Белал Мухаммад: «Ян сделает все очень легко»

Белал Мухаммад считает, что Петр Ян легко победит Дейвисона Фигейредо.

«Думаю, что Петр Ян сделает все так, что это будет выглядеть очень легко», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, сегодня в Макао Ян подерется с Дейвисоном Фигейредо в главном событии UFC Fight Night 248.

Новый соперник Яна – ветеран-финишер со снайперскими ударами. Стоит бояться?

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