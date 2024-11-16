Белал Мухаммад: «Не могу дождаться, когда вернусь к работе»

Белал Мухаммад высказался после анонса боя Рахмонова и Гэрри.

«Не могу дождаться, когда вернусь к работе», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, изначально Белал должен был подраться с Шавкатом Рахмоновым в главном событии UFC 310, но он выбыл из турнира из-за костной инфекции в ноге.

Рахмонов и Иэн Гэрри подерутся в соглавном поединке UFC 310. Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря.

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