4

Официально: Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном поединке UFC 310

Стал известен следующий соперник Шавката Рахмонова.

Им станет ирландец Иэн Гэрри.

Бойцы подерутся в соглавном поединке UFC 310. Турнир состоится в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря.

Рахмонов в последнем бою, который состоялся в декабре 2023-го, победил удушающим приемом Стивена Томпсона.

Гэрри в июне победил единогласным решением судей Майкла Пейджа.

Отдельно отметим, что оба бойца ранее не проигрывали в профессиональной карьере.

Усман заявил, что не будет драться с Шавкатом на UFC 310: «Декабрь – слишком рано»

Боя Шавката Рахмонова и Камару Усмана на UFC 310 не будет («Вестник ММА»)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
logoUFC
logoMMA
logoШавкат Рахмонов
logoИэн Гэрри
logoUFC 310
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Колби – Шавкату: «Я звоню Уайту, и мы все cможем увидеть, кто позирует для кликов»
911 ноября, 18:50
Рахмонов обвинил Ковингтона и Усмана в позерстве: «Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных действий»
311 ноября, 14:49
Усман готов драться с Рахмоновым на коротком уведомлении: «UFC нужен кто-то достаточно жесткий и сумасшедший»
68 ноября, 08:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тайсон нанес лишь 18 успешных ударов в бою с Полом. У Джейка – 78 попаданий
1 минуту назадФото
Дэвис поддержал Тайсона после поражения: «Все это дерьмо ничего не значит. Ты навсегда останешься легендой»
22 минуты назад
Конор – о форме Тайсона: «Крепкие ягодицы, соски как сигары, нокаутирующая сила. Майк – настоящее творение Бога!»
931 минуту назад
Пол намекнул на бой с Канело после победы над Тайсоном: «Он нуждается во мне. Саулю нужны деньги, и он знает, где находится этот денежный парень»
232 минуты назад
Тайсон – о поражении Джейку Полу: «Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом»
438 минут назад
Кроуфорд – о выступлении Тайсона: «Он выглядел как мусор, так долго тренироваться и нанести всего 97 ударов за целый бой – это безумие»
945 минут назад
Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе
5554 минуты назад
Вечер бокса в Техасе: Тайсон проиграл Полу, Барриос и Рамос не выявили победителя и другие бои
22655 минут назад
Майк Тайсон показал голую задницу после интервью перед боем с Джейком Полом
7сегодня, 04:35Фото
Дрейк поставил $355 тысяч на победу Тайсона в бою с Полом
2сегодня, 03:48Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37