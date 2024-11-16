Официально: Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном поединке UFC 310
Стал известен следующий соперник Шавката Рахмонова.
Им станет ирландец Иэн Гэрри.
Бойцы подерутся в соглавном поединке UFC 310. Турнир состоится в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря.
Рахмонов в последнем бою, который состоялся в декабре 2023-го, победил удушающим приемом Стивена Томпсона.
Гэрри в июне победил единогласным решением судей Майкла Пейджа.
Отдельно отметим, что оба бойца ранее не проигрывали в профессиональной карьере.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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