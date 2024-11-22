Масвидаль хочет драться с Конором: «Я самый продаваемый боец после него, мы побьем все рекорды»

Хорхе Масвидаль вызвал Конора Макгрегора на бой.

«Хотел бы подраться с Конором Макгрегором . Он никогда не упоминал меня, потому что знает, что я оторву ему голову.

Но если он и UFC сделают эту ошибку, то могу снести ему башку уже в апреле в Майами. Но я не знаю, хочет ли его, ведь Конор будет выставлен в плохом свете.

Я не стану валить его, а просто ударю и отправлю в космос. Макгрегор не просто так не упоминал мое имя.

Он знает, что я − самый продаваемый боец после него. Он − №1, а я сразу за ним. Наш бой побьет все рекорды

Конор − сука, целыми днями принимает дурь. Посмотрим, захочет ли он подраться с настоящим зверем. Тренировки − вот, что я делаю.

Надорву себе зад, чтобы быть в лучшей форме, а Макрегор − клоун», − сказал бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль .

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