Ли Цзиньлян: «Наш бой с Салиховым привлек очень большое внимание в Китае»

Китайский полусредневес UFC Ли Цзиньлян поделился ожиданиями от боя с россиянином Муслимом Салиховым.

«Муслим был большим именем в Китае и победил там много китайских легендарных бойцов. По сути, ему принадлежат все награды Sanda Awards, особенно выставочный бой 2008 года в Санде.

Мы боремся в ММА, мы можем использовать локти, колени, грэпплинг. И вы, ребята, видели мой удар. Он так же хорош. Самое главное — быть уверенным, потому что люди относятся ко мне с пренебрежением, но я должен верить, что смогу одержать победу в октагоне.

Наш бой с Салиховым привлек очень большое внимание ММА-сообщества в Китае. Я знаю, что Муслим — крутой парень, и мне нравится драться с крутыми парнями, поэтому я хочу провести хороший бой для фанатов», – сказал Цзиньлян.

Бой Цзиньляна и Салихова пройдет 16 июля на турнире UFC on ABC 3 в Нью-Йорке.

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