Мухаммад Мокаев 13 декабря подерется на Brave CF против 152-сантиметрового Лутандо Бико

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев выступит на турнире Brave CF 91. Это его первый поединок после ухода из UFC.

Как сообщили MMA Fighting в Brave, соперником Мокаева станет 34-летний Лутандо Бико из ЮАР (14-2). Бико на 18 см ниже Мокаева.

Мокаев уже выступал в Brave CF, где в 2021 году начал профессиональную карьеру.

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