Мухаммад Мокаев 13 декабря подерется на Brave CF против 152-сантиметрового Лутандо Бико
Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев выступит на турнире Brave CF 91. Это его первый поединок после ухода из UFC.
Как сообщили MMA Fighting в Brave, соперником Мокаева станет 34-летний Лутандо Бико из ЮАР (14-2). Бико на 18 см ниже Мокаева.
Мокаев уже выступал в Brave CF, где в 2021 году начал профессиональную карьеру.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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