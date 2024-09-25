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  • Мухаммад Мокаев: «Я самый высокооплачиваемый боец ​наилегчайшего веса и не владею титулом Brave. Но хочу вернуться в UFC – лучший промоушен мира»
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Мухаммад Мокаев: «Я самый высокооплачиваемый боец ​наилегчайшего веса и не владею титулом Brave. Но хочу вернуться в UFC – лучший промоушен мира»

Мухаммад Мокаев заявил, что его цель – вернуться в UFC.

«Я самый высокооплачиваемый боец ​​наилегчайшего веса в мире, но у меня нет титула Brave. Конечно, моя цель – вернуться в UFC, потому что сейчас это промоушен № 1 в мире!» – написал в соцсетях боец MMA Мухаммад Мокаев.

Мокаев − о возвращении в Brave CF: «Благодарю за эту возможность»

Еще одно происшествие с Мокаевым: улетел в кювет на черном Мерседесе

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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logoМухаммад Мокаев
Brave Combat Federation
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