Мухаммад Мокаев: «Я самый высокооплачиваемый боец наилегчайшего веса и не владею титулом Brave. Но хочу вернуться в UFC – лучший промоушен мира»
Мухаммад Мокаев заявил, что его цель – вернуться в UFC.
«Я самый высокооплачиваемый боец наилегчайшего веса в мире, но у меня нет титула Brave. Конечно, моя цель – вернуться в UFC, потому что сейчас это промоушен № 1 в мире!» – написал в соцсетях боец MMA Мухаммад Мокаев.
Мокаев − о возвращении в Brave CF: «Благодарю за эту возможность»
Еще одно происшествие с Мокаевым: улетел в кювет на черном Мерседесе
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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