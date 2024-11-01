Мокаев – о возвращении в UFC: «Кэмпбелл сказал, что меня вернут, он мужчина своего слова»

Мухаммад Мокаев заявил, что уверен в возвращении в UFC.

«Я общался с Хантером через пару дней после анонса о том, что мне не продлевают контракт. Он мне сказал, что нужно провести один-два боя вне организации, и меня переподпишут обратно. Как я знаю, он мужчина своего слова. Будем ждать», – сказал боец Brave CF Мухаммад Мокаев, который провел семь боев в UFC.

Мухаммад Мокаев: «Я самый высокооплачиваемый боец ​наилегчайшего веса и не владею титулом Brave. Но хочу вернуться в UFC – лучший промоушен мира»